رئيس مدغشقر يعترف بالهزيمة فى انتخابات الرئاسة.. ويطالب باحترام إرادة الشعب

اعترف رئيس مدغشقر، هيري راجاوناريمبامبانيا، بهزيمته في الانتخابات الرئاسية لدى سعيه لولاية ثانية في الجولة الأولى من التصويت.

وقالت المحكمة الدستورية العليا، يوم الأربعاء، إنّ "راجوناريمبامينا" حصل على 8.82% فقط في الجولة الأولى بانتخابات نوفمبر الماضي خلف الرؤساء السابقين "مارك رافالومانانا" الذي حصل على 35.35% و"اندري راجولينا" الذي حصل على 39.23%.

ولن يشارك "راجوناريمبامينا" في الجولة الثانية المستحقة في 19 ديسمبر، ورفضت المحكمة طلبه بإلغاء الانتخابات.

وقال راجاوناريمبيميانا في بيان متلفز في وقت متأخر من يوم الجمعة "يجب احترام خيار الشعب، إذا لم يتم احترام ذلك، فإن السلطات التي ستأتي بعد ذلك لن تكون مستقرة".