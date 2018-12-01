Man City| مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبورنموث بث مباشر 1-12-2018 الدوري الانجليزي| يلا شوت
السبت 01/ديسمبر/2018 - 11:32 صعمرو عادل
مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبورنموث بث مباشر 1-12-2018 الدوري الانجليزي
يتصدر سيتي، الذي أحرز اللقب الموسم الماضي محطمًا أرقامًا قياسية في عدد الأهداف والنقاط، الترتيب برصيد 35 نقطة بعد 13 مباراة دون أي خسارة.
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موعد مباراة مانشستر سيتي وبورنموث اليوم
البطولة : الدوري الانجليزي
القنوات : بي ان سبورت 2
المعلق : علي محمد علي
الساعة : 5:00 مساء بتوقيت مصر
الساعة : 6:00 مساء بتوقيت السعودية
مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبورنموث بث مباشر 1-12-2018 الدوري الانجليزي
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