Man City| مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبورنموث بث مباشر 1-12-2018 الدوري الانجليزي| يلا شوت

يتصدر سيتي، الذي أحرز اللقب الموسم الماضي محطمًا أرقامًا قياسية في عدد الأهداف والنقاط، الترتيب برصيد 35 نقطة بعد 13 مباراة دون أي خسارة.

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موعد مباراة مانشستر سيتي وبورنموث اليوم

البطولة : الدوري الانجليزي

القنوات : بي ان سبورت 2

المعلق : علي محمد علي

الساعة : 5:00 مساء بتوقيت مصر

الساعة : 6:00 مساء بتوقيت السعودية