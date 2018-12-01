وزير القوى العاملة: رجال الأعمال دائما حريصين على العامل المصري (صور)
السبت 01/ديسمبر/2018 - 11:36 صإسماعيل منطاوي
قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن توجه الدولة خلال المرحلة الحالية والقادمة ينصب حول القضاء على البطالة.
وأضاف "سعفان" خلال إلقاء كلمته في افتتاح الملتقى التوظيفي الثاني بمدينة العاشر من رمضان، أن القطاع الخاص دائما يوجه له إتهامات بسوء التعامل مع الشباب، ولكني أؤكد أننا نتابع كل ملتقى يتم تنظيمه، وكل الشركات العارضة لفرص عمل، مؤكدًا أيضا أن رجال الأعمال حاليا لديهم حث كبير على الحرص على العامل المصري، ونحن نستطيع أن نزيل أي إذاء لأي عامل في القلة القليلة من الشركات التي تتعامل بسوء مع عمالها، وذلك بالقوانين".
وأشار الوزير، إلى أن التوافق بين العلاقة بين أصحاب الأعمال وممثلي العمال، سيعمل على زيادة الإنتاج، وإنشاء اقتصاد مصري قوي.
وتقدم الوزير بالشكر لكل يد تم مدها لتوفير تلك الفرص، مشيرا أنه لابد من التركيز على نسبة ال5% لذوي الإعاقة، وأن يتوافر لهم وظائف تتناسب مع قدراتهم.
وأوضح، أن الدولة لديها استعداد لتنظيم ملتقى كل أسبوع، وذلك في حالة إذا توافر لديها فرص عمل حقيقية، موجها مديرية القوى العاملة بالشرقية، بتسجيل كل الشباب الحاضر اليوم في هذا الملتقى، لتوفير فرص عمل لهم في أماكن أخرى إذا لم يوفق في الحصول على فرصة عمل من هذا الملتقى.