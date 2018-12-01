ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

وزير القوى العاملة: رجال الأعمال دائما حريصين على العامل المصري (صور)

السبت 01/ديسمبر/2018 - 11:36 ص
وزير القوى العاملة: رجال الأعمال دائما حريصين على العامل المصري (صور)
طباعة
إسماعيل منطاوي
 
قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن توجه الدولة خلال المرحلة الحالية والقادمة ينصب حول القضاء على البطالة.  

وأضاف "سعفان" خلال إلقاء كلمته في افتتاح الملتقى التوظيفي الثاني بمدينة العاشر من رمضان، أن القطاع الخاص دائما يوجه له إتهامات بسوء التعامل مع الشباب، ولكني أؤكد أننا نتابع كل ملتقى يتم تنظيمه، وكل الشركات العارضة لفرص عمل، مؤكدًا أيضا أن رجال الأعمال حاليا لديهم حث كبير على الحرص على العامل المصري، ونحن نستطيع أن نزيل أي إذاء لأي عامل في القلة القليلة من الشركات التي تتعامل بسوء مع عمالها، وذلك بالقوانين".

 وأشار الوزير، إلى أن التوافق بين العلاقة بين أصحاب الأعمال وممثلي العمال، سيعمل على زيادة الإنتاج، وإنشاء اقتصاد مصري قوي.  

وتقدم الوزير بالشكر لكل يد تم مدها لتوفير تلك الفرص، مشيرا أنه لابد من التركيز على نسبة ال5% لذوي الإعاقة، وأن يتوافر لهم وظائف تتناسب مع قدراتهم.  

وأوضح، أن الدولة لديها استعداد لتنظيم ملتقى كل أسبوع، وذلك في حالة إذا توافر لديها فرص عمل حقيقية، موجها مديرية القوى العاملة بالشرقية، بتسجيل كل الشباب الحاضر اليوم في هذا الملتقى، لتوفير فرص عمل لهم في أماكن أخرى إذا لم يوفق في الحصول على فرصة عمل من هذا الملتقى.
وزير القوى العاملة: رجال الأعمال دائما حريصين على العامل المصري (صور)
وزير القوى العاملة: رجال الأعمال دائما حريصين على العامل المصري (صور)
وزير القوى العاملة: رجال الأعمال دائما حريصين على العامل المصري (صور)
وزير القوى العاملة: رجال الأعمال دائما حريصين على العامل المصري (صور)
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي
ليستر سيتي
x
17:00
واتفورد
مانشستر سيتي
x
17:00
بورنموث
هيديرسفيلد تاون
x
17:00
برايتون
ساوثهامتون
x
19:30
مانشستر يونايتد
الدوري السعودي
الفتح
x
16:25
التعاون
الرائد
x
16:40
الباطن
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
ريال مدريد
x
21:45
فالنسيا
الدوري الإيطالي الدرجة A
فيورنتينا
x
19:00
يوفنتوس
الدوري الألماني الدرجة الأولى
فيردر بريمن
x
16:30
بايرن ميونيخ
بوروسيا دورتموند
x
16:30
فرايبورج
الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
موناكو
x
21:00
مونبلييه
الدوري المصري الممتاز
بتروجيت
x
18:00
الأهلي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/1/2018 11:50:00 AM