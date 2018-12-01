صحة كفرالشيخ تطلق حملة 100 مليون صحة وسط تواجد لجان المتابعة

أطلقت مديرية الصحة بكفر الشيخ، برئاسة الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، اليوم السبت، حملة 100مليون صحة والتى تستهدف مليوني و141 ألف و328 مواطنا من أبناء المحافظة فى 214منفذًا على مستوى المراكز والقرى، حيث يتواجد عددًا من الفرق الإشرافية التى ستجوب نقاط التمركز لحل اى مشاكل قد تطرأ.



وقال وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إنه سيرافق عددًا من فرق المتابعة فى المرور على المنافذ للتقييم والعلاج، مضيفًا أن الأماكن الموزعة تنقسم إلي عدة أقسام،184 مركز رعاية أولية، و15 مستشفى، و13 مركز شباب، و2 جمعية خيرية، منتشرين من خلال 648 فريق طبي "كل فريق يضم طبيب، وممرض، ومدخل بيانات.



أشار إلى توزيع المنافذ بحيث يضم مركز الحامول 21 منشأة، الرياض 13 منشأة، فوة 12 منشأة، قلين 15 منشأة، مركز ومدينة دسوق 32 منشأة، مطوبس 17 منشأة، بلطيم والبرلس 13 منشأة، بيلا 22 منشأة، سيدي سالم 29 منشأة، مركز ومدينة كفرالشيخ 32 منشأة.

