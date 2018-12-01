رئيس 'مسافرون' يقترح تعديل جداول 'الطيران الداخلي' لتلبي احتياجات السائحين

قال الدكتور عاطف عبد اللطيف رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر وعضو جمعيتي مستثمري مرسى علم وجنوب سيناء إن السياحة عائدة بقوة الى الاقصر واسوان هذا العام ومن المنتظر ان تزيد بشكل اكبر خلال عام 2019.





وأضاف د.عاطف عبد اللطيف في تصريحات له أن جهود القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي وجولاته الخارجية وكذلك اقامة العديد من المؤتمرات والفعاليات سواء المحلية او الدولية وجهود وزارات السياحة والاثار والري والثقافة والطيران وما تتمتع به مصر حاليا من أمن واستقرار كل هذا اثر بالايجاب على نشاط السياحة الكلاسيكية والاثرية لمصر.





وذكر رئيس جمعية مسافرون أنه مع عودة الحركة السياحية بشكلها الطبيعي وقوتها نواجه بعض التحديات التي لو قمنا بالتعامل معها سيكون موسم سياحي أفضل وأقوي ونستطيع تقديم خدمة جيدة للسائح الذي هو نفسه سيكون في المستقبل خير سفير لمصر عند العودة لبلاده.





وأشار "عاطف" الى أنه من بين التحديات الحالية التي نواجهها هي عدم ملائمة جداول رحلات مصر للطيران الداخلية مع احتياجات وظروف السائح وشركات السياحة تواجه تحديات تتعلق بجداول رحلات الطيران الداخلي من القاهرة الى الاقصر او أسوان في الذهاب والعودة فمثلا نجد أن عدد رحلات الطيران التي تتحرك من القاهرة الى الاقصر او أسوان في الساعة الخامسة صباحا يصل الى خمس رحلات على مدار الساعة وهذه المواعيد مبكرة جدا وصعبة جدا على السائح.





وأضوح أننا نجد السائح يتحرك من الفندق المقيم فيه الساعة الثانية صباحا الى المطار وينهي اجراءات السفر وينتظر في المطار حتى الخامسة صباحا للتحرك ويصل الاقصر أو أسوان في السادسة صباحا ويضطر لعمل زيارات سياحية مباشرة لانه لا يستطيع الاقامة في فندق او التسكين الا في الساعة الثانية ظهرا موعد التسكين بالفنادق اي يظل في مرحلة ارهاق وتعب تصل الى 12 ساعة متواصلة وهذا صعب على نوعية السائح الثقافي لانه في الغالب يكون سنه نسبيا ويحتاج لنوع اكبر من الراحة.





وأكد عاطف عبد اللطيف أن الطيران له اهمية كبيرة في منظومة السياحة ولابد من التنسيق بين الطيران والسياحة بحيث تتناسب مواعيد الرحلات وجداول الطيران ولا يتم بناء الرحلات الداخلية على مواعيد الطيران الدولي فقط وهذا جيد ولكن لابد أن يكون بالتوازي مع هذا النظام الاهتمام بالسياحة الداخلية والطيران الداخلي حتى لا يرهق السائح الاجنبي او المصري في الطيران الداخلي.





ودعا الى وجود تنسيق من خلال اجتماع مع من يضع جداول الطيران للسياحة الداخلية مع اتحاد الغرف السياحية لتوفيق هذه الرحلات مع رحلات المراكب السياحية والفنادق وكذلك في برامج العودة بحيث تناسب مواعيد رحلات الطيران مع موعد انتهاء رحلات النايل كروز في الثالثة او الرابعة عصرا على ان تكون رحلات طيران العودة من بعد الساعة السادسة مساء المتجهة من الاقصر واسوان الى القاهرة وتوفير طائرات ذات سعة اكبر بدلا من ان تكون الرحلات في الحادية عشرة مساء ويضطر السائح للانتظار من الثالثة او الرابعة عصرا حتى الحادية عشرة مساء في انتظار صعود الطائرة.





وشدد عاطف على أهمية تفعيل وعودة رحلات الطيران من شرم والغردقة الى الاقصر وأسوان مباشرة وعدم الاضطرار الى عودة السائح الى القاهرة ثم التحرك للاقصر وأسوان حتى نوفر وقت ومجهود وفلوس بشكل جيد.



