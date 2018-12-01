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"سحر وشوقي" يجالسون طلاب المدرسة المصرية اليابانية بالعبور (صور)

السبت 01/ديسمبر/2018 - 11:31 ص
سحر وشوقي يجالسون طلاب المدرسة المصرية اليابانية بالعبور (صور)
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ريم محمود تصوير علي فهيم
 

اطمئن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني علي مستوي طلاب المدرسة المصرية اليابانية بالعبور وذلك خلال زيارته لهم اليوم السبت.


وجلس كل من وزير التربية والتعليم والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار مع الطلاب وهم يرسمون علم مصر .


وكان قد استقبل طلاب المدرسة المصرية اليابانية بالعبور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والدكتورة سحر مصروزيرة الاستثمار .


ومن المقرر  أن يحضر وزير التربية والتعليم الاحتفال الرسمي للمدرسة المصرية اليابانية بالعبور بحضور وفد ياباني .

"سحر وشوقي" يجالسون طلاب المدرسة المصرية اليابانية بالعبور (صور)
"سحر وشوقي" يجالسون طلاب المدرسة المصرية اليابانية بالعبور (صور)
"سحر وشوقي" يجالسون طلاب المدرسة المصرية اليابانية بالعبور (صور)
"سحر وشوقي" يجالسون طلاب المدرسة المصرية اليابانية بالعبور (صور)
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