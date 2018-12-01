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"الإسكان" تنظم غدا المؤتمر الدولي الثاني تحت عنوان "مواد البناء المبتكرة"

السبت 01/ديسمبر/2018 - 11:32 ص
الإسكان تنظم غدا المؤتمر الدولي الثاني تحت عنوان مواد البناء المبتكرة
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أحمد الشيخ
 

تنطلق غدا الأحد فعاليات المؤتمر الدولي الثاني تحت عنوان " مواد البناء المبتكرة" والذى تنظمه وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة في المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، خلال الفترة من  2 : 4  ديسمبر المقبل، بفندق كمبنسكي بالقاهرة الجديدة.  

صرح  بذلك الدكتور خالد الذهبي، رئيس مجلس إدارة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، مضيفاً أن ذلك يأتي في إطار تفعيل دور البحث العلمي في مجال الارتقاء بصناعة التشييد والبناء بجمهورية مصر العربية.

وأضاف خالد الذهبي، أن المؤتمر يهدف إلى تسليط الضوء على مواد البناء المبتكرة، واستعراض الأبحاث الجديدة التي تم إعدادها من كافة الجامعات ومراكز الأبحاث حول مواد البناء صديقة البيئة وطرق استخدامها، مشيراً إلى أن المؤتمر سيناقش الأبحاث المتعلقة باستخدام أنواع جديدة من الخرسانات، وطرق إعادة تدوير مخلفات مواد البناء، وتحويلها إلى خرسانة صالحة للاستخدام في كافة المجالات.



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