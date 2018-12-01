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منتخب السلة يواجه تونس اليوم بالتصفيات المؤهلة للمونديال

السبت 01/ديسمبر/2018 - 11:31 ص
منتخب السلة يواجه تونس اليوم بالتصفيات المؤهلة للمونديال
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دينا نبيل
 
يلتقي منتخب مصر لكرة السلة "رجال" مع نظيره التونسي عصر اليوم، في تصفيات المرحلة الخامسة المؤهلة لمونديال كرة السلة 2019 المقرر إقامته بالصين.

وكان منتخب السلة بقيادة مدربه عمرو أبو الخير، قد فاز على تشاد بنتيجة 85-58 أمس، في التصفيات التي تستضيفها أنجولا في الفترة من 30 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر حيث يلعب منتخب مصر 3 مباريات مع كل من تشاد وتونس و الكاميرون .

ويضمن منتخب مصر الصعود لكأس العالم في حالة الفوز في الثلاث مباريات، أمام تشاد و تونس و الكاميرون، وإذا فاز في مباراتين فقط من بينهم مباراة الكاميرون ، تنتظر مصر نتيجة الفريق صاحب المركز الثالث في المجموعة الثانية  وعدد نقاطه ، فإما أن يتأهل مباشرة أو يخوض مباراة فاصلة .
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