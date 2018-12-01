يلا شوت مشاهدة مباراة مان سيتي وبورنموث مباشر اليوم 1-12-2018 الدوري الانجليزي

يبحث فريق مانشستر سيتي "المتصدر" عن فوز جديد يؤمن به قمة الدوري الإنجليزي عندما يستضيف نظيره بورنموث، على ملعب «الاتحاد»، وذلك في تمام الخامسة ضمن منافسات الجولة الـ14 من «البريميرليج».

ويتطلع "السيتيزنز" للحفاظ على سجله خاليًا من الهزائم، حيث يعد هجومه هو الأقوى في الدوري الإنجليزي حتى الآن، وذلك بعد تسجيله 40 هدفًا، ولم تستقبل شباكه سوى 5 أهداف، يتقاسم بها مع ليفربول كأقوى خط دفاع في «البريميرليج».

في المقابل يبحث الضيوف، عن نتيجة إيجابية بالتعادل أو تحقيق المفاجأة والفوز الغائب عنه من ثلاث جولات، وذلك لتعديل أوضاعه في ترتيب الجدول، بعد تلقيه ثلاث هزائم متتالية، آخرها من أرسنال المحترف ضمن صفوفه محمد النني، في الجولة الماضية بهدفين لهدف.

والتقى الفريقان في 6 لقاءات ماضية، انتهت جميعها بفوز مانشستر سيتي، وكانت نتيجه 5/1 هي الأعلى في تاريخ المواجهات.

ويتصدر مانشستر سيتي ترتيب الدوري بـ35 نقطة، ويأتي بورنموث في المركز الثامن بـ20 نقطة.