يلا شوت مشاهدة مباراة مان سيتي وبورنموث مباشر اليوم 1-12-2018 الدوري الانجليزي
السبت 01/ديسمبر/2018 - 11:24 صعمرو عادل
يلا شوت مشاهدة مباراة مان سيتي وبورنموث مباشر اليوم 1-12-2018 الدوري الانجليزي
يبحث فريق مانشستر سيتي "المتصدر" عن فوز جديد يؤمن به قمة الدوري الإنجليزي عندما يستضيف نظيره بورنموث، على ملعب «الاتحاد»، وذلك في تمام الخامسة ضمن منافسات الجولة الـ14 من «البريميرليج».
ويتطلع "السيتيزنز" للحفاظ على سجله خاليًا من الهزائم، حيث يعد هجومه هو الأقوى في الدوري الإنجليزي حتى الآن، وذلك بعد تسجيله 40 هدفًا، ولم تستقبل شباكه سوى 5 أهداف، يتقاسم بها مع ليفربول كأقوى خط دفاع في «البريميرليج».
في المقابل يبحث الضيوف، عن نتيجة إيجابية بالتعادل أو تحقيق المفاجأة والفوز الغائب عنه من ثلاث جولات، وذلك لتعديل أوضاعه في ترتيب الجدول، بعد تلقيه ثلاث هزائم متتالية، آخرها من أرسنال المحترف ضمن صفوفه محمد النني، في الجولة الماضية بهدفين لهدف.
والتقى الفريقان في 6 لقاءات ماضية، انتهت جميعها بفوز مانشستر سيتي، وكانت نتيجه 5/1 هي الأعلى في تاريخ المواجهات.
ويتصدر مانشستر سيتي ترتيب الدوري بـ35 نقطة، ويأتي بورنموث في المركز الثامن بـ20 نقطة.
يلا شوت مشاهدة مباراة مان سيتي وبورنموث مباشر اليوم 1-12-2018 الدوري الانجليزي
يبحث فريق مانشستر سيتي "المتصدر" عن فوز جديد يؤمن به قمة الدوري الإنجليزي عندما يستضيف نظيره بورنموث، على ملعب «الاتحاد»، وذلك في تمام الخامسة ضمن منافسات الجولة الـ14 من «البريميرليج».
ويتطلع "السيتيزنز" للحفاظ على سجله خاليًا من الهزائم، حيث يعد هجومه هو الأقوى في الدوري الإنجليزي حتى الآن، وذلك بعد تسجيله 40 هدفًا، ولم تستقبل شباكه سوى 5 أهداف، يتقاسم بها مع ليفربول كأقوى خط دفاع في «البريميرليج».
في المقابل يبحث الضيوف، عن نتيجة إيجابية بالتعادل أو تحقيق المفاجأة والفوز الغائب عنه من ثلاث جولات، وذلك لتعديل أوضاعه في ترتيب الجدول، بعد تلقيه ثلاث هزائم متتالية، آخرها من أرسنال المحترف ضمن صفوفه محمد النني، في الجولة الماضية بهدفين لهدف.
والتقى الفريقان في 6 لقاءات ماضية، انتهت جميعها بفوز مانشستر سيتي، وكانت نتيجه 5/1 هي الأعلى في تاريخ المواجهات.
ويتصدر مانشستر سيتي ترتيب الدوري بـ35 نقطة، ويأتي بورنموث في المركز الثامن بـ20 نقطة.
يلا شوت مشاهدة مباراة مان سيتي وبورنموث مباشر اليوم 1-12-2018 الدوري الانجليزي
بطاقة مباراة مانشستر سيتي وبورنموث
مانشستر سيتي Vs بورنموث.
البطولة : الدوري الانجليزي (الأسبوع 14).
القنوات الناقلة : بي ان سبورت 2 .
الملعب : الاتحاد .
المعلق : علي محمد علي .
موعد مباراة مانشستر سيتي وبورنموث:-
6:00 مساءاً بتوقيت السعودية .
5:00 مساءاً بتوقيت مصر .
5:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .
5:00 مساءاً بتوقيت الأردن.
5:00 مساءاً بتوقيت سوريا .
5:00 مساءاً بتوقيت لبنان .
6:00 مساءاً بتوقيت العراق .
5:00 مساءاً بتوقيت السودان .
6:00 مساءاً بتوقيت اليمن .
5:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .
4:00 مساءاً بتوقيت تونس .
4:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .
4:00 مساءاً بتوقيت المغرب .
7:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.
6:00 مساءاً بتوقيت البحرين.
7:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.
6:00 مساءاً بتوقيت الكويت .
6:00 مساءاً بتوقيت قطر.
3:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.
6:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .
3:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .
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