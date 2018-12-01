"ميسي فلسطين" معروض على الزمالك

رشح الفلسطيني مصطفي نجم مهاجم نادي الزمالك الأسبق في حقبة التسعينات مواطنة محمود السلمي صانع العاب نادي الشجاعية الفلسطيني والملقب بميسي غزة لمسئولي القلعة البيضاء من أجل التعاقد معة خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.





وأرسل "نجم" عددآ من الفيديوهات الخاصة باللاعب للجهاز الفني للفريق الأبيض بقيادة السويسري جروس من أجل مشاهدتها واتخاذ قرار نهائ بشأن موهبة فلسطين خصوصا، وأن هناك عروض رسمية قد تلقاها اللاعب في الأيام الماضية من أندية النجم الساحلي التونسي والوحدات الاردني والمقاصة بالاضافة إلى أن المعلومات المؤكدة التي تفيد بوجود مفاوضات جادة بين وكيلي اللاعب نبيل أبوزيد وعبدالحميد عادل ومسؤوولي النادي الاهلي بشأن التعاقد مع صاحب الـ20 عاما في الميركاتو الشتوي.





ومن جانبة اشاد "نجم"بموهبة فلسطين والذي تنبأ لة بأن يكون أحد أفضل اللاعبين في الوطن العربي خلال الفترة القادمة في ظل المهارات والامكانيات العالية التي يمتلكها اللاعب والذي يشبهة نجم بصانع العاب المنتخب اللليبي والصفاقسي التونسي السابق طارق التائب.

وتمني "نجم " أن ينهي مسؤولي نادي الزمالك الصفقة لصالحهم محذرا من امكانية انضمام مواطنة الفلسطيني لصفوف القلعة الحمراء.