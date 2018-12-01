محافظ المنوفية: حملة '100 مليون صحة' غير مسبوقة في التاريخ.. ونشكر السيسي

وجه اللواء سعيد عباس، محافظ المنوفية، التحية للرئيس السيسي لإطلاقة حملة للاطمئنان على صحة المصريين، مشيرًا إلى أنها حملة غير مسبوقة في تاريخ البشرية.





وأشار "عباس"، خلال لقاء خاص مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، إلى أن المنوفية محافظة العلماء وهو ما ساعد على سهولة التهيئة والإعداد للحملة، موضحًا أن المحافظة بها 233 نقطة لتوقيع الكشف، و766 فريق عمل مجهز من الأطباء، حيث تستهدف الحملة توقيع الكشف على 2 مليون و546 ألف مواطن في المحافظة.



