ولي العهد يلتقي رئيسة وزراء بريطانيا على هامش قمة العشرين
السبت 01/ديسمبر/2018 - 11:24 صالفجر السعودي
التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن
سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس وفد المملكة
المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين، في العاصمة الأرجنتينية بوينس أيرس، في ساعة
متأخرة من مساء أمس؛ رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي؛ وذلك على هامش انعقاد القمة.
وجرى خلال اللقاء استعراض التعاون الثنائي
بين البلدين الصديقين في شتى المجالات، والسبل الكفيلة بتعزيزها.
حضر اللقاء وزير الدولة عضو مجلس الوزراء
الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله
القصبي، ووزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، والوفد الرسمي لرئيسة وزراء بريطانيا.
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