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السجن 3 سنوات لـ 8 أشخاص من جماعة الإخوان

السبت 01/ديسمبر/2018 - 11:22 ص
السجن 3 سنوات لـ 8 أشخاص من جماعة الإخوان
اللواء عبد الله خليفة
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إسلام علي وسمر السيد
 
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار عبدالباسط إمبابي، رئيس المحكمة، اليوم السبت، 8 من أعضاء جماعة الإخوان، بالسجن لمدة 3 سنوات لكلًا منهم؛ على خلفية اتهامهم في القضية رقم 55070 جنايات بلبيس لسنة 2015، بالإنضمام لجماعة إرهابية والتحريض على العنف والتظاهر ضد مؤسسات الدولة.

كانت نيابة الزقازيق العامة، قررت إحالة المتهمين الـ 8، بينهم "أنس حمدي السيد" وشقيقه "إسلام" أحد رموز الجماعة بمدينة بلبيس، إلى محكمة الجنايات؛ على خلفية اتهامهم جميعًا بالإنضمام لجماعة الإخوان الإرهابية والتحريض على العنف والتظاهر ضد الدولة ومؤسساتها.
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