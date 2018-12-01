267 جنيه إسترليني ثمن تذكرة نهائي كأس ليبرتادوريس

كشفت صحيفة ذا صن البريطانية أن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" حدد نسب ناديي ريفر بليت وبوكا جونيورز في التذاكر الخاصة للجماهير لحضور إياب نهائي كأس ليبرتادوريس، الذي يحتضنه ملعب سانتياغو بيرنابيو.





وأشارت إلى أن الاتفاق يقضي بحصول كل نادٍ على 5 آلاف تذكرة، لبيعها للجماهير داخل الأراضي الأرجنتينية، بينما سيتم بيع 20 ألف تذكرة للأرجنتينين في إسبانيا.





وأضافت: "سيكون هناك 40 ألف تذكرة متاحة للبيع إلكترونياً ومن شباك التذاكر، وذلك عن طريق ريال مدريد".





وأوضحت أن أسعار التذاكر ستبدأ من 71 جنيه إسترليني، بينما يبلغ سعر أغلى تذكرة 267 جنيه إسترليني، مقارنة بأسعار التذاكر التي تم بيعها لحضور المباراة في إستاد المومنتال معقل ريفر بليت، والتي بلغت 30 جنيه إسترليني لأقل تذكرة و110 جنيه إسترليني لأغلى تذكرة.