ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

267 جنيه إسترليني ثمن تذكرة نهائي كأس ليبرتادوريس

السبت 01/ديسمبر/2018 - 10:11 ص
267 جنيه إسترليني ثمن تذكرة نهائي كأس ليبرتادوريس
طباعة
متابعات
 
كشفت صحيفة ذا صن البريطانية أن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" حدد نسب ناديي ريفر بليت وبوكا جونيورز في التذاكر الخاصة للجماهير لحضور إياب نهائي كأس ليبرتادوريس، الذي يحتضنه ملعب سانتياغو بيرنابيو.

وأشارت إلى أن الاتفاق يقضي بحصول كل نادٍ على 5 آلاف تذكرة، لبيعها للجماهير داخل الأراضي الأرجنتينية، بينما سيتم بيع 20 ألف تذكرة للأرجنتينين في إسبانيا.

وأضافت: "سيكون هناك 40 ألف تذكرة متاحة للبيع إلكترونياً ومن شباك التذاكر، وذلك عن طريق ريال مدريد".

وأوضحت أن أسعار التذاكر ستبدأ من 71 جنيه إسترليني، بينما يبلغ سعر أغلى تذكرة 267 جنيه إسترليني، مقارنة بأسعار التذاكر التي تم بيعها لحضور المباراة في إستاد المومنتال معقل ريفر بليت، والتي بلغت 30 جنيه إسترليني لأقل تذكرة و110 جنيه إسترليني لأغلى تذكرة.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من الأفضل لتدريب الأهلي الفترة القادمة ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي
ليستر سيتي
x
17:00
واتفورد
مانشستر سيتي
x
17:00
بورنموث
هيديرسفيلد تاون
x
17:00
برايتون
ساوثهامتون
x
19:30
مانشستر يونايتد
الدوري السعودي
الفتح
x
16:25
التعاون
الرائد
x
16:40
الباطن
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
ريال مدريد
x
21:45
فالنسيا
الدوري الإيطالي الدرجة A
فيورنتينا
x
19:00
فيورنتينا
الدوري الألماني الدرجة الأولى
فيردر بريمن
x
16:30
بايرن ميونيخ
بوروسيا دورتموند
x
16:30
فرايبورج
الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
موناكو
x
21:00
مونبلييه
الدوري المصري الممتاز
بتروجيت
x
18:00
الأهلي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/1/2018 10:30:13 AM