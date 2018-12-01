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لقطات تحبس الأنفاس.. طيار إماراتي ينقذ ركاب طائرته من كارثة محققة

السبت 01/ديسمبر/2018 - 10:13 ص
لقطات تحبس الأنفاس.. طيار إماراتي ينقذ ركاب طائرته من كارثة محققة
طيار إماراتي
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وكالات
 

 

أظهرت لقطات تحبس الأنفاس محاولة هبوط طائرة إماراتية في أوضاع مناخية صعبة جدا، اضطر إثرها قائدها إلى التحليق مجددا بعد أن لامس الأرض، ليعود ويهبط بسلام في محاولة أخرى.

 

وواجهت طائرة خطوط طيران الإمارات الإعصار "ديانا" الذي ضرب بريطانيا، عند وصولها لمطار نيوكاسل، ونجحت بالفعل بالهبوط بعد "عمل بطولي" من الطيار، وفقا لصحيفة "ميرور".

 

وظهرت طائرة بوينغ 777 وهي تحاول إتمام عملية الهبوط وسط الإعصار القوي، لتلامس الأرض في المحاولة الأولى، ويقرر الطيار العدول عن متابعة الهبوط، ليرتفع مرة أخرى ويعيد الكرة بنجاح، وسط الإعصار الذي بدا واضحا.

 

وقال صاحب الفيديو، جوناثان وينتون: "الرياح ضربت بقوة 56 كيلومترا في الساعة، وحصلت الطائرة على الموافقة للهبوط، وفور ملامستها للأرض، ارتفعت مرة أخرى لمحاولة هبوط أكثر سلاسة".

 

وأضاف: "لم أرى في حياتي هبوطا مماثلا في مطار نيوكاسل".

 

وعند الهبوط، تم التأكد من سلامة الطائرة للطيران، لتغادر نيوكاسل إلى دبي بعد ذلك.

 

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