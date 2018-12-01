بث مباشر مباراة الأهلي وبتروجيت أون سبورت يوتيوب 1-12-2018 الدوري المصري
السبت 01/ديسمبر/2018 - 10:07 صعمرو عادل
بث مباشر مباراة الأهلي وبتروجيت أون سبورت يوتيوب 1-12-2018 الدوري المصري
يواصل فريق الأهلي مشواره في بطولة الدوري بمواجهة فريق بتروجيت مساء السبت في إطار مباريات الفريق المؤجلة من الأسبوع التاسع.
ينطلق لقاء الأهلي وفريق الزمالك في تمام الساعة 7.00 بتوقيت القاهرة وتنقله قنوات النيل للرياضة وأون سبورتس.
بث مباشر مباراة الأهلي وبتروجيت أون سبورت يوتيوب 1-12-2018 الدوري المصري
فريق الأهلي يمر بمرحلة انعدام وزن وخسر الفريق مباراتيه الأخيرتين ببطولة الدوري ضد الاتحاد السكندري بنتيجة 4/3 وأمام المقاولون بهدف دون رد وتم تغيير باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق ويقوده محمد يوسف بشكل مؤقت.
بث مباشر مباراة الأهلي وبتروجيت أون سبورت يوتيوب 1-12-2018 الدوري المصري
فريق بتروجيت حقق الفوز في مباراته الأخيرة بالدوري ضد فريق سموحة بهدف دون رد في المباراة الثانية لمؤمن سليمان بعد رحيل طارق يحيى.
الأهلي جمع 11 نقطة من أداء 7 مباريات فقط في حين لعب فريق بتروجيت 15 مباراة وجمع 15 نقطة ولديه مباراة مؤجلة ضد الأهلي فقط.
بث مباشر مباراة الأهلي وبتروجيت أون سبورت يوتيوب 1-12-2018 الدوري المصري
استقر محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم أمام بتروجت، في مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.
ومن المتوقع أن يخوض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من :-
حراسة المرمى : شريف إكرامي
خط الدفاع : محمد هاني - سعد الدين سمير - أحمد علاء - أيمن أشرف
خط الوسط : حسام عاشور - هشام محمد - وليد سليمان -
أحمد الشيخ - ناصر ماهر
خط الهجوم : وليد أزارو.
بث مباشر مباراة الأهلي وبتروجيت أون سبورت يوتيوب 1-12-2018 الدوري المصري
سيكون هناك مجموعة من القنوات على لقاء لنقل موعد مباراة الأهلي ضد بتروجيت اليوم السبت 1 ديسمبر 2018 وهي النيل الرياضية، أون سبورت،دي إم سي الرياضية، سيتم عمل استوديوهات تحليلية قبل وبعد اللقاء، شرح كافة تفاصيل اللقاء، استعدادات الفريقين، سيتم نقل صورة حية من داخل المستطيل الأخضر.
بث مباشر مباراة الأهلي وبتروجيت أون سبورت يوتيوب 1-12-2018 الدوري المصري
الأهلي ضد بتروجيت، يمر الأهلي بظروف صعبة تلك الأيام، خاصة وأنه يعاني من تدني ملحوظ في النتائج والآداء، فقد خرج من البطولة العربية على يد الوصل الإماراتي وبطولة دوري أفريقيا 2018، كما خسر في مباراته الأخيرة في الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز من المقاولون بعد أول ظهور له بعد غياب طويل.
بث مباشر مباراة الأهلي وبتروجيت أون سبورت يوتيوب 1-12-2018 الدوري المصري
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