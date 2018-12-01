ميسي: الإصابة جعلتني أشاهد المباريات مع إبني

كشف لاعب برشلونة، ليونيل ميسي، عن الجانب الإيجابي للإصابة، التي تعرض لها مؤخرًا، أمام إشبيلية بـ"الليغا"، وغيبته لفترة عن فريقه.





وقال ميسي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة سبورت الكتالونية، حسب أوليه عربية: استمتعت كثيرًا، وخاض الفريق لقاءات مهمة.. كانت تجربة جيدة لي، حيث شاهدت المباريات مع إبني، وهو شيء لا يمكنني فعله لأنني ألعب دائمًا".





وأضاف: "ظهر الفريق بشكل جيد، وحتى لو كنت تملك لاعبين مهمين، إذا لم يكن لديك فريقًا جيدًا، سيكون من الصعب الفوز بالألقاب".





وتابع: "جئت إلى برشلونة وأنا في عمر الـ13 عاماً، وعشت هنا أكثر مما عشت في بلادي.. برشلونة مدينة أحبها، وولد فيها أطفالي الثلاثة، أنا سعيد جدًا باللعب في البارسا، والعيش في هذه المدينة".





وأردف أسطورة التانجو: "أمارس كرة القدم هنا منذ أن كنت صغيرًا، وهي شغفي، والآن أستمتع بالوظيفة التي أحبها".





واختتم ميسي: "من الطبيعي أن يواجه الناس بعض الأوقات الصعبة، لكن عليهم اتخاذ القرارات، وعلينا أن نعود ونستمتع بما نقوم به".



