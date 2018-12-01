لايف| مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر 1-12-2018 الدوري المصري| يلا شوت

مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر 1-12-2018 الدوري المصري

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مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر 1-12-2018 الدوري المصري

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موعد مباراة الاهلي وبتروجيت اليوم

البطولة : الدوري المصري

القنوات : اون سبورت

المعلق : ايمن الكاشف

الساعة : 7:00 مساء بتوقيت مصر

الساعة : 8:00 مساء بتوقيت السعودية