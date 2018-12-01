الطالع الفلكي السّبت 1/12/2018..مُوسِمْ كَانُون!

**القمرفى الرّبع الرّابع ، القمر فى العذراء ، ويدخل الميزان فى الرّابعة و48 دقيقة عصراً بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الأسد ، ويدخل العذراء فى السّادسة و34 دقيقة صباحاً بتوقيت القاهرة.





**غربيّاً: "الشّمس" فى برج القوس من 22 نوفمبر - 21 ديسمبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج العقرب من 16 نوفمبر - 16 ديسمبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الزّبَانَا من 24 نوفمبر - 6 ديسمبر.





*اليوم 22 هَاتُور قبطى، 1 كانُون أوّل رُومى ، 23 رَبيعٍ الأوّل ،ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: -عملت إيه فلندن؟ (لندن كانت برد) - عارف،إنما أولّى، كنت بتدفى نفسك هناك إزّاى يَانِمْس؟ (نبيل الهجرسى من فيلم عمل إيه الحُب-1980)





*القمر فى العذراء"غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*إيتّو فَحل الشّتَاء

شهر ديسمبر أو دِيسِيمْ ويعنى الرّقم عشرة فى التقويم الرّومانى القديم قبل إضافة شهرىْ يناير وفبرايرلاحقاً فى التقويم الجُورجى الحديث،يعادله بالرّومية - السّريانية الإسم كانون الأول ، لم يَرِدْ هذا اللفظ لا فى البَابليّة ولا العبرانيّة أو حتى النّبطية القديمة ، إسمه فى البابلية (إيتو- آبّا - أودّا) ويعنى شهرهطول الأمطار ، وكرّسوه لشخصية تُسمى بِيسُوكال مبعوث عشتارالذى يبكى/الأمطار طوال أشهرالشتاء بسبب مقتل زوجها تمّوز،إختلف الباحثون فى أصل كلمة كانون فالبعض ذكرأنها تعنى الغَرْز/الغرق/الأرض المُوحِلة بسبب الأمطار ورَخَاوَة التربة، آخرون ذكرو أنها تعنى الشتاء ، بينما كنعان ذكرو أنها تعنى كُنْ بمعنى الثبوت لأنه شهر ثابت فيه هطول الأمطار أوبسبب ثبوت الإنسان فى منزله خوفاً من البرد حيث يُسمى كانون فى لبنان بفحْل الشتاء لأنه يُغرق الأرض تماماً بأمطاره الغزيرة.





التفسير الأقرب للصحة هو أن كانون بابلية سُومريّة تعنى الإناء الذى يوضع فيه الجَمْرللتدفئة أو للطبخ رمزاً للرغبة فى التقرّب من الكانون للتدفئة بسبب برد الشتاء ففيه يحدث الإنقلاب الشتوى فى 21 ديسمبر وتكون ذروة برودة الشتاء، لا تزال كلمة كانُون مُتداولة عند المصريين فى الرّيف المصرى ولن نُفاجأ إن وجدنا أنّ أصل الكلمة مصرى فرعونى بحت فبعد أسبوع من اليوم بمشيئة الله تَعَالى يحل الشهر الفرعونى كهيك (كَا-حرْ-كا) ويعنى جسدٌ مع جسد وهو بمثابة مُوسم التزاوج أو مهرجان الزواج عند قدماء المصريين ورُبّما تمّ إختيار ذروة الشتاء ليكون شهراً للزواج بسبب طول ساعات الليل فيكون النشاط الزّوجى مُعضّداً ، ولاعيْبَ فى ذلك طالما بالحلال.





*والآن إلى جولة لأهم محطات عبور الكواكب على مدار الشهر على الطريقة الغربيّة تُرُوبيكال سِيسْتِمْ وتأثيرها عام وشامل لمواليد جميع الأبراج بتوقيت القاهرة





(1 ديسمبر) عطارد يأخذ زمام المبادرة لهذا الشهر بانتقاله من الميزان لبرج العقرب فى الواحدة و12 دقيقة ظهراً ، وقت مُناسب لإستعمال مهاراتك الكلامية إن كنت محاميّاً أو للدفاع عن حقوقك وحقوق عائلتك بشجاعة وأيضاً التفاوض على السلع باهظة الثمن ، كما أنه مُفيد للتلاميذ للتحصيل العلمى بعيداً عن اللهو.





(2 ديسمبر) الزهرة تنتقل من الميزان لبرج العقرب فى السابعة مساءً ، إنتبه من إثارة المشاكل مع زوجتك وتقبل أسلوبها الخشن فى أداء الواجبات الزوجيّة ، ستكون فكرة حمقاء إن قمت بإثارة غيرة الزوجة بقصد تقليب المياه الراكدة فالعواقب قد لا تكون محمودة.





(7 ديسمبر) ولادة الهلال الجديد فى التاسعة و20 دقيقة صباحاً فى برج القوس ، جهّز نفسك لنيْل الدرجات العلمية العليا بتفوق ، أو تساهيل فى إستخراج مُستندات هجرتك للأراضى البعيدة ، إنهاء صفات سيّئة والبدء بالتزامك الأخلاقى من جديد.





(21 ديسمبر) الشمس تنتقل لبرج الجدى فى الثانية عشرة و22 دقيقة ليلاً موعد الإنقلاب الشتوى والشمس فى أضعف نقطة لها على مدار السنة ، مهما كنت بسيط الشأن فى مهنتك فالتزامك بالقوانين يجعلك قوياً فى مُواجهة الآخرين ، كما أن الحذر والصبر والتأنّى صفات مُفيدة لإنقاذك من خسارة مادية أو معنوية كبيرة ، هذا ليس وقت القرارات الفُجائية أو المُتسرّعة.





(22 ديسمبر) القمر بدرٌ مُكتمل فى برج السّرطان فى السابعة و48 دقيقة مساءً ، تحت هذا البدر الميمُون فطفرة حنان بانتظارك ، الحنان والعطف على أسرتك وعلى الفقراء والمُحتاجين والأيتام ، الحيوانات الضعيفة فى البرد القارس وحتى النباتات ، كلهم لهم نصيب من إهتمامك ورعايتك ، بمشيئة الله تَعَالى.









إلى الطّوالع اليوميّة....





برج الحمل: فى كل مرة تقوم باستشارة من هم أكبر منك عمراً وأكثر خبرة تتعلم درساً جديداً، وتتأكد من المَثَل بأنّ أكبر مِنّك بيوم يعرف عنّك بِسَنَة.





برج الثور: التلاميذ يحصدون بمشيئة الله تَعَالى الكثير من التحصيل العلمى ، إنهاء أعمالك المُتأخرة والمُعلّقة بما فيها زيارة طبيب أو إصلاح غرض معطوب.





برج الجوزاء: حضورك مصدرلإبهاج الأقارب والأصهار خاصةً مع الأطفال، إحترس من زلّة لسان بمزحة قد تخدش أذن الحاضرات.





برج السّرطان: قم بالتعبير عن إنزعاجك بوضع النقاط على الحروف بأسلوب حضارى مهذب،لاداعى للصوت العالى ولا للألفاظ الجارحة.





برج الأسد: التطفل والتدخل الآخرين فى شئونك الخاصّة غلط تتحمل جزءاً منه ، كن حازماً و أوقف الآخرين عند حدودهم بلطف.





برج العذراء: لا تتردّد عن طلب المعونة من أحد الأصدقاء خاصةً إن قدمت له الدافع المناسب ليساعدك، يابخت من نفّعْ واستنْفَعْ.

برج الميزان: إتفاقات رسميّة بغرض الزواج واردة لك أو لأحد أفراد أسرتك ، تأكد من مُناقشة التفاصيل الصغيرة التافهة فمنها تبدأ المشاكل الكبيرة.





برج العقرب: لا تأخذ قراراً تحت حالة غضب أو سعادة فصاحب الحالة العاطفية لا يُفكر بموضوعيّة، إنتظر حتى تسترجع ثباتك الإنفعالى ثم فكر بهدوء.





برج القوس: لاتنفعل عند مناقشة الآخرين ولاتتجادل مع الدّهمَاء، إحترس عند تجولك داخل المنزل فإصابتك بخدوش من قطع الأثاث واردة.





برج الجدي: شهيّتك المُفرطة لتناول طعام ملخبط قد تتسبّب لك فى مغص معوى، واستهتارك بتقلبات الطقس تزيد من فرصة برد بالمعدة.

برج الدّلو: يس كل مايلمع ذهباً ، قد تكتشف أن العشب الأخضر هو فطريات عفنة ، لا تلق بنفسك فى علاقة بكل ثقلك قبل أن تفحص الشخص محل العلاقة.



