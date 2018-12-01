شاهد.. تفاعل كبير على مصافحة بوتين ومحمد بن سلمان "الحارة"
السبت 01/ديسمبر/2018 - 09:57 صالفجر السعودي
تصدر لقطات المصافحة الحارة بين الرئيس
الروسي، فلاديمير بوتين، وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، خلال اجتماعات
مجموعة العشرين في الارجنتين.
وتنوعت الردود والتفاعلات للنشطاء على هذه اللقطات، حيث نستعرض لكم أبرزها:
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