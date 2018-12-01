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"يويفا" يدرس صفقة إبراهيموفيتش إلى ميلان

السبت 01/ديسمبر/2018 - 09:44 ص
يويفا يدرس صفقة إبراهيموفيتش إلى ميلان
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متابعات
 
توصل نادي ميلان الإيطالي لاتفاق نهائي مع النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، للتعاقد معه في يناير المقبل، لكنه ينتظر صدور حكم الاتحاد الأوروبي، بشأن موقف النادي من قضية اللعب المالي النظيف، قبل بدء التفاوض مع إدارة لوس أنغليس غالاكسي لحسم الصفقة بشكل نهائي.

وذكر موقع فوتبول إيطاليا، حسب أوليه عربية، أن "ميلان سيجري مفاوضات مع النادي الأمريكي، حيث لايزال إبرا على قوة النادي نظراً لأن عقده يتبقى على نهايته عام آخر".

ويسعى ميلان لاستعادة إبراهيموفيتش في يناير المقبل على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر مقابل 2.5 مليون يورو.

ويحرص مسؤولو ميلان على معرفة قرار "يويفا" من أجل معرفة الأموال المتوفرة لديهم وموقفهم بشأن اللعب المالي النظيف.

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