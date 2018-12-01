مشاهد إباحية لـ نيكي ميناج في كليبها الجديد تحقق الملايين في ساعات (فيديو)

طرحت المغنية الأمريكية نيكي ميناج عملها المصوّر الجديد لأغنية Good Form التي يشاركها فيها مغني الراب الشهير ليل واين.





وكعادتها تظهر نيكي ميناج في الكليب بمشاهد إيباحية اعتبرها عدد كبير من الناشطين خادشة للحياء، خاصةً أنها تطلّ شبه عارية بلقطات مستفزّة جدًا بحسب ما وصفوها.





الجدير ذكره أن كليب Good Form حقق أكثر من 5 ملايين مشاهدة في أقل من 24 ساعة على إطلاقه رسميًا عبر قناة نيكي ميناج الرسمية على موقع “يوتيوب” العالمي للفيديوهات.



