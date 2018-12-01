ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

محمد بن سلمان يزور الأردن الإثنين المقبل

السبت 01/ديسمبر/2018 - 09:43 ص
محمد بن سلمان يزور الأردن الإثنين المقبل
محمد بن سلمان
طباعة
الفجر السعودي
 

ذكرت صحيفة "الغد" الأردنية، اليوم السبت، أن ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان سيصل إلى عمّان في زيارة رسميّة إلى المملكة الأردنية، يوم الإثنين المقبل.

 

وبدأ محمد بن سلمان، الخميس، الماضي جولة خارجية شملت عدة دول عربية وغربية، حيث زار الإمارات والبحرين ومصر وتونس والأرجنتين، بينما يزور الجزائر غداً الأحد.

المزيد عن: محمد بن سلمان سلمان المملكة العربية السعودية الملك سلمان الملك السعوديه السعودية الرياض اليوم الاردن اخبار السعودية مباشر اخبار السعودية اليوم عاجل اخبار السعودية اليوم اخبار السعودية الان أخبار المملكة أخبار السعودية عاجل أخبار السعودية
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي
ليستر سيتي
x
17:00
واتفورد
مانشستر سيتي
x
17:00
بورنموث
هيديرسفيلد تاون
x
17:00
برايتون
ساوثهامتون
x
19:30
مانشستر يونايتد
الدوري السعودي
الفتح
x
16:25
التعاون
الرائد
x
16:40
الباطن
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
ريال مدريد
x
21:45
فالنسيا
الدوري الإيطالي الدرجة A
فيورنتينا
x
19:00
فيورنتينا
الدوري الألماني الدرجة الأولى
فيردر بريمن
x
16:30
بايرن ميونيخ
بوروسيا دورتموند
x
16:30
فرايبورج
الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
موناكو
x
21:00
مونبلييه
الدوري المصري الممتاز
بتروجيت
x
18:00
الأهلي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/1/2018 10:30:13 AM