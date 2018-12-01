محمد بن سلمان يزور الأردن الإثنين المقبل

ذكرت صحيفة "الغد" الأردنية، اليوم السبت، أن ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان سيصل إلى عمّان في زيارة رسميّة إلى المملكة الأردنية، يوم الإثنين المقبل.

وبدأ محمد بن سلمان، الخميس، الماضي جولة خارجية شملت عدة دول عربية وغربية، حيث زار الإمارات والبحرين ومصر وتونس والأرجنتين، بينما يزور الجزائر غداً الأحد.