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ريال مدريد في مهمة صعبة أمام فالنسيا بالدوري الإسباني

السبت 01/ديسمبر/2018 - 09:38 ص
ريال مدريد في مهمة صعبة أمام فالنسيا بالدوري الإسباني
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الفجر الرياضي
 
يواجه فريق ريال مدريد نظيره فالنسيا، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء على استاد سانتياجو برنابيو، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر لليجا الإسبانية.

يسعى ريال مدريد إلى تحقيق الفوز في لقاء اليوم واستعادة نغمة الانتصارات على المستوى المحلي بعد الهزيمة من إيبار بثلاثية في الجولة الماضية من المسابقة.

ويتطلع ريال مدريد إلى استغلال نشوة الانتصارا على روما في دوري الأبطال وحصد نقاط لقاء اليوم للاقتراب من المربع الذهبي بجدول ترتيب الدوري الإسباني.

وعلى الجانب الأخر، يأمل فريق فالنسيا في استغلال تراجع نتائج ريال مدريد على المستوى المحلي وتحقيق نتيجة إيجابية في لقاء اليوم لتحسين موقف الفريق بجدول ترتيب الليجا.

يدخل ريال مدريد لقاء اليوم في المركز السادس برصيد 20 نقطة، بينما يقع فالنسيا في المركز الحادي عشر برصيد 17 نقطة.
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