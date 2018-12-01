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ابنة ترامب تواعد شابا من أصول عربية.. تعرف عليه

السبت 01/ديسمبر/2018 - 09:36 ص
ابنة ترامب تواعد شابا من أصول عربية.. تعرف عليه
ابنة ترامب
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وكالات
 

انتشرت أنباء في الولايات المتحدة الأمريكية تفيد بأن ابنة الرئيس الأمريكي الحالي، تيفاني ترامب، تواعد شابا من أصول لبنانية ويدعى مايكل بولس.

 

وكشفت صحيفة "Page Six" الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني أن تيفاني ترامب، ابنة رئيس الولايات المتحدة الحالي دونالد ترامب من زوجته السابقة مارلا مابلز، على علاقة بشاب أمريكي من أصول لبنانية ويدعى مايكل بولس.

 

ومايكل هو نجل رجل الأعمال اللبناني "مسعد بولس" الذي يدير مجموعة من الشركات تقدر بمليارات الدولارات في عدة قطاعات منها السيارات والمعدات والتجزئة والبناء.

 

وبحسب مصادر خاصة للصحيفة تعرف مايكل الذي يعيش ويدرس في لندن على تيفاني في اليونان خلال الإجازة الصيفية السنة الماضي.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن ابنة الرئيس الأمريكي تيفاني قدمت صديقها وحبيبها مايكل لعائلتها في عيد الشكر الفائت.

 

حيث قدمت تيفاني ترامب الشاب اللبناني إلى عائلتها في عيد الشكر.

 

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