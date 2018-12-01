افتتاح المدرسة اليبانية ببني عبيد في الدقهلية ونائب يطالب بالتوسع وتقليل المصروفات

شهد مركز ومدينة بنى عبيد فى محافظة الدقهلية اليوم افتتاح المدرسة اليبانية على مساحة 10 الاف متر بقوة 22 فصل دراسى كمرحلة اولى وجارى الاعداد لانشاء 22 فصل اخرين كمرحلة ثانية تخدم مركز ومدينة بنى عبيد والقرى والمراكز المجاورة لها.



شهد الافتتاح جمال شحاتة المتولى رئيس مركز ومدينة بنى عبيد والدكتور هرماس رضوان رئيس نادي بني عبيد ومؤسس بني عبيد الحديثة ورئيس مجلس إدارة نادي بنى عبيد الرياضي وعضو مجلس الشعب السابق والدكتور أحمد إبراهيم مدير المدرسة المصرية اليابانية وعاطف فؤاد السعيد نائب رئيس مدينه بني عبيد السابق ولفيف من قيادات التعليم بادارة بنى عبيد.



يشار ان المرسة تضم مراحل الكي جي 1 وكي جي 2 والصف الاول والثاني والثالث الابتدائي بقوة 30 طالب بكل فصل البالغ عددهم 22 فصل دراسي داخل المدرسه مشيرا الى ان المعلمين تم تدريبهم علي يد خبراء يبانين.



وتتأهب المدرسة لتدريبهم بارسال وفد يناير القادم لليبان والوفد الثاني في شهر يونية بهدف الدراسة والتدريب علي النظام البياني الذي يطبق مشيرًا إلى أن قوة المدرسة حاليا 90 طفل بمتوسط 30 طالب ما بين كيجي 1 وكي جي 2 وفصل أولى ابتدائي.



يشار إلى أن التعليم اليباني بالمدرسة تعليم شامل وليس اكاديمي فقط يضم" اكاديمي واجتماعي ونفسي وجوانب القوي البدنية والصحية" الطفل بيتعلم بالمتعه والسعادة الاطفال مبتكونش عايزة تروح التعليم بسهولة وحب.



وناشد النائب مكرم رضوان بالتوسع فى انتشار المدارس اليبانية وتخفيض تكلفة المصورفات التي تقدر بـ 11 الف جنيها واعتبار تجربه المدارس اليبانية بدايه نظام تعليمي مميز يعمم علي العملية التعليمية.