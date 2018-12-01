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سيجورني ويفر تحتفل بمرور 40 عامًا على فيلمها "Aliens"

السبت 01/ديسمبر/2018 - 08:34 ص
سيجورني ويفر تحتفل بمرور 40 عامًا على فيلمها Aliens
سيجورني ويفر
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الفجر الفني
 
احتفلت النجمة العالمية سيجورني ويفر بذكري مرور 40 عاماً على فيلم الخيال العلمي خاصتها "Alien"، والذي أقيم فعالياته بمسرح سيمفوني سبيس، بمدينة نيويورك الأمريكية.

وتحدثت سيجورني عن نجاح فيلمها الشهير "Alien" عام 1986، والذي منحها ترشيحاً لجائزة الأوسكار كأفضل ممثلة في دور رئيسي بحفل توزيع جوائز الأوسكار بنفس العام، وعن التحديات التي واجهتها خلال تصوير الفيلم، وعن تعاونها مع المخرج العالمي ريدلي سكوت، كما تطرقت خلال حديثها عن صنع فيلم وثائقي للسلسلة العالمية سيتم طرحه خلال العام المقبل.

يذكر أن سيجورني ويفر تشارك ببطولة عدد من الأعمال السينمائية خلال الفترة المقبلة، منها جزئي فيلم "Avatar" والمقرر طرحهما خلال عامي 2020 و2021، إلى جانب جزء جديد من سلسلة "Aliens" والذي لم يتم الإعلان حتي الان عن الميعاد النهائي لطرحه تجارياً.
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