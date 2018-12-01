ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

"قطر يليكس" تكشف خطة الدوحة لتخفيف العقوبات الأمريكية على إيران

السبت 01/ديسمبر/2018 - 08:36 ص
قطر يليكس تكشف خطة الدوحة لتخفيف العقوبات الأمريكية على إيران
أمير قطر
طباعة
وكالات
 

كشف حساب قطر يليكس، التابع للمعارضة القطرية، الدعوات الأمريكية لوقف التعامل مع دولة قطر، بسبب تدشين رحلات طيران جديدة لطيران قطر إلى إيران، مما يقلل من فاعلية العقوبات الأمريكية.

 

وقالت قطر يليكس، أن الخبير الامنى جيم هانسون، استنكر تدشين رحلات جديدة لطيران قطرإلى إيران بهدف جعل العقوبات الأمريكية ، أقل فاعلية بجانب مخططاتهما الراغبة فى تشويه السعودية لضرب علاقتها مع الولايات المتحدة.

 

ونشرت قطر يليكس، فيديو، تحت عنوان دعوات أمريكية لوقف التعامل مع قطر، جاء فيه :"أن إصرار تميم على التحالف مع إيران أثار حفيظة واشنطن، وأن هناك تحذيرات أمريكية من استمرار التحالف المعيب مع قطر".

 

وأضافت :"أنتقد جيم هانسون، خبير امنى، التقارب بين ملالى إيران وتنظيم الحمدين، وسعى قطر لاختراق التحالف الخليجى الأمريكى ضد طهران، ومحاولة تشويه السعودية بضرب علاقتها مع الولايات المتحدة، حيث شنت حملة ضغط على التحالف العربى للخروج من اليمن، وعملت على تفكيك المحور المناهض للإرهاب للملالى".

 

واستنكر هانسون، تدشين طيران قطر رحلات جديدة لإيران، موضحا أن قرار الدوحة يستهدف جعل العقوبات أقل فاعلية، مؤكدا أن النظام القطرى سيدفع ثمن تلك الخطوة غاليا، ودعا واشنطن لخفض مستوى التحالف مع الدوحة، وطالب ترامب من توخى الحذر عند التعامل مع حكومة تميم.

المزيد عن: قطر خطة الدوحة تضليل ايران ايران العقوبات الأمريكية
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي
ليستر سيتي
x
17:00
واتفورد
مانشستر سيتي
x
17:00
بورنموث
هيديرسفيلد تاون
x
17:00
برايتون
ساوثهامتون
x
19:30
مانشستر يونايتد
الدوري السعودي
الفتح
x
16:25
التعاون
الرائد
x
16:40
الباطن
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
ريال مدريد
x
21:45
فالنسيا
الدوري الإيطالي الدرجة A
فيورنتينا
x
19:00
فيورنتينا
الدوري الألماني الدرجة الأولى
فيردر بريمن
x
16:30
بايرن ميونيخ
بوروسيا دورتموند
x
16:30
فرايبورج
الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
موناكو
x
21:00
مونبلييه
الدوري المصري الممتاز
بتروجيت
x
18:00
الأهلي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/1/2018 8:40:05 AM