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الزمالك يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي

السبت 01/ديسمبر/2018 - 08:12 ص
الزمالك يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي
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رامي بشاي
 
يستأنف اليوم السبت فريق الكرة الأول بنادي الزمالك تدريباته الجماعية في تمام الساعة الحادية عشر صباحا، على ملعب عبد اللطيف ابو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا لمواجهة فريق المصري ببطولة الدوري الممتاز

ورفض السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك منح لاعبي الفريق راحة من التدريبات، عقب الخروج من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال بعد الخسارة من الاتحاد السكندري بركلات الترجيح.

ويواجه فريق الزمالك نظيره المصري البورسعيدي يوم الخميس المقبل، على ملعب الجيش بمدينة برج العرب، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري العام
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