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"فارايتي" تشيد بـ مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ40

السبت 01/ديسمبر/2018 - 08:20 ص
فارايتي تشيد بـ مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ40
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الفجر الفني
 
أشارت مجلة "فارايتي" العالمية بنجاح الدورة الأربعين لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي والتي انتهت الخميس الماضي ، وبالأخص فوز فيلم "A Twelve- Year Night" بجائزة "الهرم الذهبي"، والذي يعد ممثلاً للأوروجواي بسباق الأوسكار ضمن قائمة أفضل فيلم أجنبي بحفل توزيع جوائز الأوسكار الـ91 المقرر إقامته بشهر فبراير من العام المقبل.

وأشار التقرير إلى فوز فيلمي "Manta Ray" و"Donbass" على جائزة "الهرم الفضي" مناصفاً، وعن جائزة "الهرم البرونزي" فذهبت الجائزة إلى فيلم "Obey" للمخرج البريطاني جيمي جونز، كما تطرق التقرير إلى العديد من الجوائز التي منحها المهرجان وعن لجان تحكيمه، وسط إشادة موسعة لحضور عدد كبير من أبرز السينمائيين وصناع السينما من حول العالم، منهم المخرج الدنماركي العالمي، بيل أوجست، والذي ترأس لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للمهرجان.

وذكر التقرير أن المهرجان هو أحد أهم وأعرق المهرجانات الدولي في الشرق الاوسط وفي أفريقيا بشكل عام، وعن التغييرات الكثيرة التي أحدثها رئيس المهرجان محمد حفظي في دورته الأولي، وعن نجاح حفظي في التواصل مع عدد كبير من النجوم وصناع السينما العالميين، وان كل ما شغله كان ملئ فراغ غياب مهرجان دبي السينمائي الدولي بعد قرار إلغاءه هذا العام.

وفي نهاية التقرير أكد التقرير أن مجهودات "حفظي" ظهرت من خلال "ملتقي القاهرة السينمائي"، وجذبه لما يقرب من 150 شركة وحرصه على التواصل مع عدد من أهم المنصات الرقمية العالمية منها شركة "HBO" و"Netflix" و"OSN" وعرضه عدد من أعمالهم خلال الفعاليات.
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