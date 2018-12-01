أحمد فريد ينتهي من تصوير دوره في مسلسل "اخترق"

نشر الفنان أحمد فريد عبر حسابه الشخصي بموقع " إنستجرام" فيديو أعلن به انتهائه من تصوير مسلسل "اختراق".





وعلق فريد على الفيديو قائلًا:"الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، على قد ما كنت أتمني اليوم دا على قد زعلي الكبير، تم بحمد الله الانتهاء من تصوير مسلسل اخترق، على خير، اختراق اشترك فيه عدد من نجوم العرب وأمريكا وانجلترا وصربيا ومدير التصوير استرالي وطاقم العمل من الأجانب والعرب، كل الشكر والتقدير لأخي وصديقي طلال السدر على هذه التجربة المثمرة.





يُذكر أن أخر أعمال الفنان أحمد فريد كان مسلسل " طلعت روحي"، و"طلعت روحي" 45 حلقة ويشارك في بطولته كل من الفنانة انجي وجدان، الممثل اللبناني نيقولا معوض، هبة عبدالعزيز، إسلام إبراهيم، أحمد فريد، ميار الغيطي، إنعام سالوسة، سيناريو وحوار وائل حمدي، شريف بدر الدين، ومن إخراج رامي رزق الله.