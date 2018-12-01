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بحضور نجوم الفن.. زياد رحباني يبدع في حفله الغنائي بالقاهرة

السبت 01/ديسمبر/2018 - 08:09 ص
بحضور نجوم الفن.. زياد رحباني يبدع في حفله الغنائي بالقاهرة
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الفجر الفني
 

أحيا الموسيقار اللبناني زياد رحباني، حفله الغنائي مساء أمس داخل مركز المنارة بالقاهرة الجديدة.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن ومشاهير المجتمع على حضور الحفل للاستماه إلى موسيقى الرحباني. 

وحضر من نجوم الفن كارول سماحة ولطيفة التونسية وحسام حبيب وحرمه شيرين عبد الوهاب وغادة رجب ودرة ، هايدي موسى نجمة ستار أكاديمي والشاعر بهاء الدين محمد 
 
وقدم رحباني عددًا كبيرًا من أعماله الغنائية والموسيقية المميزة التي تألق بها طوال مشواره الفني منها  "قلتيلي حبيتك" ،"أنا عم فكر ابقى أنا وياك" ،"بصراحة" ،"ولعت كثير وغيرها.


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