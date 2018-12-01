بحضور نجوم الفن.. زياد رحباني يبدع في حفله الغنائي بالقاهرة

أحيا الموسيقار اللبناني زياد رحباني، حفله الغنائي مساء أمس داخل مركز المنارة بالقاهرة الجديدة.





وحرص عدد كبير من نجوم الفن ومشاهير المجتمع على حضور الحفل للاستماه إلى موسيقى الرحباني.





وحضر من نجوم الفن كارول سماحة ولطيفة التونسية وحسام حبيب وحرمه شيرين عبد الوهاب وغادة رجب ودرة ، هايدي موسى نجمة ستار أكاديمي و الشاعر بهاء الدين محمد