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تعرف على مساعدات الهلال الأحمر الإماراتي في محافظة حضرموت

السبت 01/ديسمبر/2018 - 07:52 ص
تعرف على مساعدات الهلال الأحمر الإماراتي في محافظة حضرموت
الهلال الأحمر الإماراتي
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وكالات
 

وزّعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أكثر من 25 ألف سلة غذائية وسلعا أساسية على أهالي المديريات والمدن اليمنية المحررةفي محافظة حضرموت.

 

واستفاد من هذه المساعدات، منذ مطلع عام 2018، ما يفوق 175 ألف مواطن يمني أغلبهم من الأطفال والنساء وكبار السن.

 

وتندرج البادرة ضمن جهود الهيئة لدعم الأسر اليمنية وشدّ أزرها، وتعزيز قدراتها في مواجهة الظروف الإنسانية الراهنة.

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المزيد عن: محافظة حضرموت حضر موت اليمن الهلال الأحمر الإماراتي الامارات
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