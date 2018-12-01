٩ معلومات عن برلنتي عبد الحميد في ذكرى رحيلها

تحل اليوم السبت، الذكرى الثامنة على رحيل الفنانة برلنتي عبد الحميد.

وفي السطور التالية، يقدم " الفجر الفني " ٩ معلومات عنها.

١- ولدت نفيسة الشهيرة ببرلنتي عبدالحميد في العشرين من نوفمبر ١٩٣٥، في حي السيدة زينب بالقاهرة.





٢- حصلت على دبلوم التطريز، ثم تخرجت في المعهد العالي للسينما.





٣- جاءت بداياتها الفنية على خشبة المسرح، وكان أول أدوارها في مسرحية "الصعلوك".





٤- كان ظهورها الأول في السينما من خلال فيلم "شم النسيم" في عام ١٩٥٢، لتتوالى بعدها الأعمال الناجحة التي قامت ببطولتها.





٥- انضمت لفرقة المسرح المصري الحديث، وقدمت معها مسرحيات شهيرة منها مدينتين والنجيل.





٦- تزوجت وزير الحربية المشير عبدالحكيم عامر، وأنجبت صبي يٌدعى عمرو.





٧- طرحت كتابين سيرة ذاتية عن علاقتها بالمشير وهما: "المشير وأنا"، و"الطريق إلى قدري.. إلى عامر".





٨- جسدت شخصيتها الفنانة غادةعبدالرازق في فيلم "جمال عبدالناصر" ١٩٩٩، ودرة التونسية في مسلسل "صديق العمر" ٢٠١٤.





٩- توفيت في الأول من ديسمبر ٢٠١٠، بمستشفى القوات المسلحة بالمعادي عن عمر ناهز 75 عامًا، إثر إصابتها بجلطة في المخ.







