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٩ معلومات عن برلنتي عبد الحميد في ذكرى رحيلها

السبت 01/ديسمبر/2018 - 08:00 ص
٩ معلومات عن برلنتي عبد الحميد في ذكرى رحيلها
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شيماء عطية
 


تحل اليوم السبت، الذكرى الثامنة على رحيل الفنانة برلنتي عبد الحميد.


وفي السطور التالية، يقدم "الفجر الفني" ٩ معلومات عنها.


١- ولدت نفيسة الشهيرة ببرلنتي عبدالحميد في العشرين من نوفمبر ١٩٣٥، في حي السيدة زينب بالقاهرة.


٢- حصلت على دبلوم التطريز، ثم تخرجت في المعهد العالي للسينما.


٣- جاءت بداياتها الفنية على خشبة المسرح، وكان أول أدوارها في مسرحية "الصعلوك".


٤- كان ظهورها الأول في السينما من خلال فيلم "شم النسيم" في عام ١٩٥٢، لتتوالى بعدها الأعمال الناجحة التي قامت ببطولتها.


٥- انضمت لفرقة المسرح المصري الحديث، وقدمت معها مسرحيات شهيرة منها مدينتين والنجيل.


٦- تزوجت وزير الحربية المشير عبدالحكيم عامر، وأنجبت صبي يٌدعى عمرو.


٧- طرحت كتابين سيرة ذاتية عن علاقتها بالمشير وهما: "المشير وأنا"، و"الطريق إلى قدري.. إلى عامر".


٨- جسدت شخصيتها الفنانة غادةعبدالرازق في فيلم "جمال عبدالناصر" ١٩٩٩، ودرة التونسية في مسلسل "صديق العمر" ٢٠١٤.


٩- توفيت في الأول من ديسمبر ٢٠١٠، بمستشفى القوات المسلحة بالمعادي عن عمر ناهز 75 عامًا، إثر إصابتها بجلطة في المخ.



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