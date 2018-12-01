"حكم أمريكا عام 1989".. معلومات لا تعرفها عن جورج بوش الأب بعد وفاته





توفي الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب، اليوم السبت، عن عمر يناهز 94 عامًا، وذلك بعد معاناته من عدة أمراض.





وتنشر "الفجر" معلومات عن جورج بوش الأب بعد وفاته وجاءت كالتالي:

- شغل بوش الأب الرئاسة لفترة واحدة فقط بين عامي 1989 و1993

- والد الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش الذي تولى السلطة لفترتين من 2001 إلى 2009.

- والد حاكم فلوريدا السابق جيب بوش الذي فشل في مسعاه نيل ترشيح الجمهوريين في انتخابات الرئاسة لعام 2016.





وفي أبريل الماضي، أدخل مستشفى ميثوديست في هيوستون بعدما أصيب بعدوى انتقلت إلى دمه، وذلك بعد يوم من دفن زوجته باربرا، ونقل إلى المستشفى ذاته قبل نحو عام بسبب سعال وتم تشخيصه على أنه حالة معتدلة من الالتهاب الرئوي.





وأعلن نجل الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب، اليوم السبت، وفاة والده جورج بوش عن عمر يناهز 94 عامًا، مؤكدًا أن والده توفي نتيجة معاناته من عدة أمراض.



