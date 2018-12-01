بايرن يخطط لضم صفقات في صيف 2019

بعدما أيقنت إدارة النادي بأن الجيل الذهبي الذي توج بلقب الدوري الألماني لستة مواسم متتالية، وصل الى نهاية عهده، يستعد بايرن ميونيخ الألماني لضخ دماء جديدة في الفريق اعتبارا من صيف عام 2019.

صحيح أن الموسم لم يصل حتى الى منتصفه وبالإمكان تعويض فارق النقاط التسع الذي يفصل بايرن عن غريمه بوروسيا دورتموند المتصدر، كان رئيس النادي البافاري أولي هونيس واضحا بخصوص خطط الادارة بالقول أن "بايرن سيكون نشطا جدا" في سوق الانتقالات الصيف المقبل.





والملف الأكثر إلحاحا بالنسبة لهونيس وإدارة النادي، هو المدرب الجديد الكرواتي نيكو كوفاتش الذي تنفس الصعداء بعض الشيء بتأهل الفريق الى الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا بفوزه الكاسح الثلاثاء على بنفيكا البرتغالي 5-1 بفضل ثنائية لكل من الهولندي المخضرم أريين روبن والبولندي روبرت ليفاندوفسكي.





لكن ملف كوفاتش ليس الوحيد على طاولة البحث، بل قد يجد عدد من نجوم الفريق أنفسهم خارج أسوار "أليانز أرينا" الموسم المقبل بحسب ما ألمح هونيس، رابطا الأمر بـ"الطريقة التي سيخوضون بها" المباريات المقبلة.

وأوضح "سيجدون أنفسهم تحت الضغط خلال الأشهر الثلاثة أو الأربعة القادمة، ومن ثم سنرى من الذي يمكن استخدامه" في الموسم المقبل.





وتكمن المشكلة في الفريق حاليا أنه يؤدي بشكل جيد أمام خصوم كبار لكنه يعاني ضد الفرق الصغيرة، على غرار فورتونا دوسولدورف (وصيف القاع) الذي خطف التعادل من معقل النادي البافاري 3-3 في عطلة نهاية الأسبوع المنصرم، بعدما كان الأخير متقدما 2-صفر ثم 3-1.





وتطرق كوفاتش الى هذه المسألة الثلاثاء بعد الفوز على بنفيكا، بالقول "عندما نلعب في دوري أبطال أوروبا، أو ضد الفرق التي تعتبر كبيرة في الدوري الألماني، نرى هنا أن في إمكان فريقي فعلها (اللعب الجيد والفوز). لكن عندما نلعب ضد الفرق الصغيرة، نعتقد بأنه (الفوز) سيأتي من تلقاء نفسه".





ريبيري وروبن خارج "أليانز ارينا"؟





بالنسبة لمجلة "كيكر" الرياضية فإن إضافة عناصر جدد قد تفيد الفريق، مبررة ذلك بأن "زيادة المنافسة (على المراكز) لن تضر" لأن الجدد سيؤمنون "الحضور البدني، الوتيرة، الإرادة، الرغبة والتعطش للفوز"، وهي الصفات التي افتقد اليها الجيل المخضرم في الشهرين الأخيرين.





وانشغلت الصحافة الألمانية في الأيام القليلة بتحليلها وضع اللاعبين الحاليين، ومن منهم سيبقى الموسم المقبل ومن سيرحل. ووضعت الثنائي الفرنسي فرانك ريبيري (35 عاما) وروبن (34 عاما) في خانة "الراحلين" المؤكدين الموسم المقبل، وذلك على رغم اظهارهما أنهما قادرين على مساعدة النادي بتسجيلهما ثلاثة من أهداف مباراة الثلاثاء ضد بنفيكا.





أما في خانة "المستمرين" بشرط الارتقاء بمستواهم، وضع كل أبطال مونديال 2014 توماس مولر وماتس هوميلس وجيروم بواتنغ، اضافة الى الإسباني خافي مارتينيز والنمسوي دافيد آلابا.









بافار، دي يونغ، فقير؟

وبالنسبة لوضع صانع الألعاب الكولومبي خاميس رودريغيز، المعار إلى النادي البافاري من ريال مدريد الإسباني، فسيدرس بشكل مستقل عن اللاعبين الآخرين، لأن قدراته ومستواه ليسا موضع شك عند الإدارة، بل تأقلمه وقدرته على تقبل المنافسة التي فرضها كوفاتش.





وثمة خانة ثالثة وضعت فيها وسائل الاعلام شبان الفريق الطامحين لقيادته الى حصد الألقاب مستقبلا، وبينهم الفرنسيان كورنتان توليسو وكينغسلي كومان، والدوليون جوشوا كيميتش، ليون غوريتسكا وسيرج غنابري.





أما الخانة الرابعة، فهي "افتراضية" مغذاة بالشائعات وتتعلق باللاعبين المرشحين للانضمام الى بايرن، وعلى رأسهم بطل مونديال روسيا 2018 ومدافع الغريم المحلي شتوتغارت الفرنسي بنجامان بافار الذي وقع عقدا مبدئيا للانتقال الى "أليانز ارينا" مقابل 35 مليون يورو بحسب التقارير، دون أي تأكيد رسمي.





وبحسب صحيفة "بيلد" التي استندت الى "نقاشات في أوساط وكلاء اللاعبين"، فإن بايرن مهتم أيضا بالعديد من المواهب الشابة مثل ثنائي أياكس الهولندي فرنكي دي يونغ وماتييس دي ليخت، مهاجم ليون وفرنسا نبيل فقير، الجناح الإيفواري لليل الفرنسي نيكولا بيبيه، وعدد من الواعدين الأجانب والمحليين في الدوري الألماني.





وأشارت "بيلد" و"كيكر" الى أن هونيس رصد 200 مليون يورو لتعزيز الفريق، وقد يبدأ في ذلك منذ الشهر المقبل حين تفتح فترة الانتقالات الشتوية، بهدف منح الفريق اندفاعا جديدا لما يتبقى من الموسم.