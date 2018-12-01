كومان يعود لصفوف بايرن بعد غياب أشهر

وأكد كوفاتش الذي يحل فريقه ضيفا على فيردر بريمن السبت ضمن المرحلة الثالثة عشرة من البوندسليغا، أن لاعبه الإسباني تياغو ألكانتارا سيعود أيضا، بعد غيابه منذ أواخر تشرين الأول/أكتوبر الماضي للإصابة أيضا.





وقال المدرب الكرواتي في مؤتمر صحافي الجمعة "شعور تياغو جيد، وكينغسلي أيضا، لكن بالتأكيد لا يمكنهما بعد أن يشاركا لتسعين دقيقة".





وغاب كومان (22 عاما) عن صفوف الفريق منذ تعرضه لإصابة قوية في أربطة الكاحل الأيسر في المباراة الأولى للفريق في الدوري المحلي هذا الموسم ضد هوفنهايم.





أما ألكانتارا (27 عاما) فأصيب بتمزق في أربطة الكاحل الأيمن خلال مباراة الدور الثاني لكأس ألمانيا ضد رودينغهاوزن من الدرجة الرابعة، وكان من المتوقع بحسب التقارير الصحافية، ألا يتمكن من العودة الى صفوف الفريق قبل إعادة انطلاق الدوري بعد العطلة الشتوية، أي في نهاية الأسبوع الأخير من كانون الثاني/يناير 2019.





وستشكل عودة اللاعبَين دفعا إضافيا للفريق البافاري الذي يحتل قبل انطلاق المرحلة الثالثة عشرة، المركز الخامس في ترتيب الدوري، بفارق تسع نقاط عن بوروسيا دورتموند المتصدر.





وعانى بايرن هذا الموسم من ابتعاد عدد من نجومه بسبب الإصابات. ودعا رئيسه التنفيذي كارل هاينتس-رومينيغه في أيلول/سبتمبر الماضي حكام المباريات، الى توفير حماية أكبر للاعبيه.