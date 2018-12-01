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عاجل.. أسباب وفاة رئيس أمريكا الأسبق جورج بوش الأب

السبت 01/ديسمبر/2018 - 07:21 ص
عاجل.. أسباب وفاة رئيس أمريكا الأسبق جورج بوش الأب
جورج بوش الأب - رئيس أمريكا الأسبق
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أعلن نجل الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب، اليوم السبت، وفاة والده جورج بوش عن عمر يناهز 94 عامًا، مؤكدًا أن والده توفي نتيجة معاناته من عدة أمراض.

وشغل بوش الأب الرئاسة لفترة واحدة فقط بين عامي 1989 و1993، وهو والد الرئيس الجمهوري الأسبق جورج دبليو بوش، الذي تولى السلطة لفترتين من 2001 إلى 2009، وكذلك حاكم فلوريدا السابق جيب بوش الذي فشل في مسعاه نيل ترشيح الجمهوريين في انتخابات الرئاسة لعام 2016.

وفي أبريل الماضي، أدخل مستشفى ميثوديست في هيوستون بعدما أصيب بعدوى انتقلت إلى دمه، وذلك بعد يوم من دفن زوجته باربرا، ونقل إلى المستشفى ذاته قبل نحو عام بسبب سعال وتم تشخيصه على أنه حالة معتدلة من الالتهاب الرئوي.

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