مارادونا يعلق على قرار نقل نهائي ليبيرتادوريس إلى مدريد

انتقد نجم الكرة الأرجنتينية السابق، دييغو أرماندو مارادونا، قرار اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" بإقامة مباراة العودة لنهائي بطولة كأس ليبرتادوريس بين ناديي ريفر بليت وبوكا جوينورز في 9 ديسمبر المقبل بالعاصمة الإسبانية مدريد.





وقال مارادونا ساخراً في تصريحات نقلتها عنه صحيفة "لا ناسيون" الأرجنتينية: "لا تقولوا لي أن رئيس كونميبول اليخاندرو دومينغيز سيعلمنا كرة القدم، أو أن رئيس اتحاد الكرة الأرجنتيني كلاوديو تابيا يمكنه التحدث عن الكرة".





وقرر "كونميبول" إقامة المباراة على ملعب سانتياغو بيرنابيو، وهو القرار الذي رفضه ريفر بليت وأعلن أنه سيستأنف ضده.