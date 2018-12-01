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مورينيو يتوقع مدة غياب سانشيز

السبت 01/ديسمبر/2018 - 07:08 ص
مورينيو يتوقع مدة غياب سانشيز
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توقع مدرب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، البرتغالي جوزيه مورينيو، غياب مهاجمه التشيلي ألكسيس سانشيز لأسابيع على الأقل، بعد تعرضه لإصابة قوية في العضلة الخلفية للفخذ.

وقال مورينيو في مؤتمر صحافي، عشية المباراة ضد مضيفه ساوثمبتون في الجولة 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز: "هذه إصابة عضلية قوية، لم يخضع سانشيز بعد للأشعة المقطعية، لكنه يدرك حجم إصابته انطلاقاً من خبرته".

وتابع: "من تجرتي الصرخة التي أطلقها والطريقة التي تعرض بها للإصابة، تعنيان غيابه لفترة طويلة، ليست إصابة عضلية خفيفة تستغرق أسبوعاً أو 10 أيام ليتعافى منها".
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