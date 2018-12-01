ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

منفذ الهجوم على حافلة دورتموند يطعن على الحكم ضده

السبت 01/ديسمبر/2018 - 06:49 ص
منفذ الهجوم على حافلة دورتموند يطعن على الحكم ضده
طباعة
 
طعن منفذ الهجوم على حافلة نادي بروسيا دورتموند سيرجي دبليو، على الحاكم الصادر ضده بالسجن 14 عاماً أمام المحكمة العليا.

وقررت النيابة التي كانت طالبت بالسجن المؤبد للمتهم الطعن أيضا على الحكم.

وأصيب في الهجوم شرطي والمدافع الاسباني مارك بارترا وكان منفذ الهجوم يسعى من ورائه لإسقاط أسهم دورتموند في البورصة من أجل كسب المال من خلال المضاربات.

واعترف سيرجي دبليو بأنه فجر متفجرات في 11 أبريل(نيسان) 2017 وذلك لإيقاف نادي بروسيا أثناء خروجه من الفندق إلى الملعب لخوض مباراة موناكو في دوري الابطال.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من الأفضل لتدريب الأهلي الفترة القادمة ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي
ليستر سيتي
x
17:00
واتفورد
مانشستر سيتي
x
17:00
بورنموث
هيديرسفيلد تاون
x
17:00
برايتون
ساوثهامتون
x
19:30
مانشستر يونايتد
الدوري السعودي
الفتح
x
16:25
التعاون
الرائد
x
16:40
الباطن
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
ريال مدريد
x
21:45
فالنسيا
الدوري الإيطالي الدرجة A
فيورنتينا
x
19:00
فيورنتينا
الدوري الألماني الدرجة الأولى
فيردر بريمن
x
16:30
بايرن ميونيخ
بوروسيا دورتموند
x
16:30
فرايبورج
الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
موناكو
x
21:00
مونبلييه
الدوري المصري الممتاز
بتروجيت
x
18:00
الأهلي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/1/2018 7:20:01 AM