منفذ الهجوم على حافلة دورتموند يطعن على الحكم ضده

طعن منفذ الهجوم على حافلة نادي بروسيا دورتموند سيرجي دبليو، على الحاكم الصادر ضده بالسجن 14 عاماً أمام المحكمة العليا.





وقررت النيابة التي كانت طالبت بالسجن المؤبد للمتهم الطعن أيضا على الحكم.





وأصيب في الهجوم شرطي والمدافع الاسباني مارك بارترا وكان منفذ الهجوم يسعى من ورائه لإسقاط أسهم دورتموند في البورصة من أجل كسب المال من خلال المضاربات.





واعترف سيرجي دبليو بأنه فجر متفجرات في 11 أبريل(نيسان) 2017 وذلك لإيقاف نادي بروسيا أثناء خروجه من الفندق إلى الملعب لخوض مباراة موناكو في دوري الابطال.