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مفاوضات مع النجم الأمريكي توم هانكس للمشاركة في فيلم "بينوكيو"

السبت 01/ديسمبر/2018 - 06:36 ص
مفاوضات مع النجم الأمريكي توم هانكس للمشاركة في فيلم بينوكيو
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الفجر الفني
 

دخل النجم الأمريكي توم هانكس في مفاوضات للقيام بدور "جيبتو" في النسخة الحية من فيلم "Pinocchio " الذي سيخرجه بول كينج.

وذكر موقع "ديدلاين" أن هانكس، الحائز على جائزتي أوسكار، سيقدم شخصية النجار الفقير"جيبتو" الذي يحول قطعة من الخشب بمهارة شديدة إلى دمية على شكل صبي يدعى "بينوكيو". 

والفيلم مقتبس عن رواية للكاتب الإيطالي كارلو كولودي صدرت عام 1883، وترجمت إلى العديد من اللغات، حيث إنها تعد واحدة من أشهر روايات الأطفال حول العالم التي تتناول فكرة تربية الصغار على قيم الاستقامة وحب العمل، وقد تم تقديم فيلم رسوم متحركة يتناول قصة "بينوكيو" عام 1940 ونال جائزتي أوسكار.

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