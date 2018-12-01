بايرن ميونخ يكشف عن أرباحه

يعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ الألماني داخل الملعب هذا الموسم، ولكن خارج ال ملعب يظل أداء النادي قوياً، وفقاً لأرقام ظهرت في اجتماعه السنوي اليوم الجمعة.





وكان النادي أكد من قبل أنه سجل رقماً قياسياً في دورة رأس المال، وصل إلى 4ر657 مليون يورو (4ر743 مليون دولار) مقابل أرباح وصلت 5ر29 مليون يورو في موسم 2017 -2018.





في هذا العام فاز بايرن ميونخ بلقبه السادس على التوالي للدوري الألماني (بوندسليغا) ولكنه خسر نهائي كأس ألمانيا، كما أنه فشل في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا مرة أخرى.





في موسم 2016- 2017 كانت دورة رأس مال بايرن ميونخ 5ر640 مليون يورو وحقق النادي أرباحا قياسية بلغت 2ر39 مليون يورو.





وكان هناك رقم قياسي آخر هذا الموسم حيث بلغت العضوية ذروتها بـ291 ألف ليحافظ بايرن على مكانته كأكبر نادي رياضي في العالم.





وأفادت تقارير بأن الاحتياطي المالي وصل 4ر456 مليون يورو.





ويحتل بايرن حالياً المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الألماني بفارق تسع نقاط عن بروسيا دورتموند المتصدر، ويحل ضيفا ثقيلا على فيردر بريمن غداً السبت.