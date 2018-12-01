شاهد.. تريلر فيلم الأنيمشن "Wonder Park" (فيديو)





طرحت الشركة المنتجة لفيلم الأنيمشن Wonder Park، التريلر الرسمي الأول للفيلم المقرر طرحه يوم 15 مارس 2019 في الولايات المتحدة الأمريكية.





وحقق التريلر الـ 4 ملايين مشاهدة على الموقع الرسمي للشركة على قناة اليوتيوب.





تدور قصة الفيلم حول June فتاة متفائلة ومبتكرة تكتشف حديقة ترفيهية تدعى Wonderlandمخبأة في الغابة، الحديقة مليئة بركوب الخيل الخيالي والكلام المضحك والحديث فقط الحديقة في حالة من الفوضى، تكتشف June قرابة الحديقة التي جاءت من خيالها وهى الوحيدة القادرة على إصلاحها، لذا فهى تجلس مع الحيوانات لإنقاذ هذا المكان السحري وإعادة الأعجوبة في بلاد العجائب.





الفيلم من بطولة أصوات براينا دينسكى، وجينيفر جارنر، وكين هدسون كامبل، وكنان طومسون، وميلا كونيس، وجون أوليفر، وكين جيونج، ونوربرت ليو بوتز، وماثيو برودريك، ومن تأليف جوش ابيلبوم، وأندريه نيميك، وروبرت جوردون، وجوش ابيلبوم، وأندريه نيميك.







