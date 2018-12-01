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موعد مباراة يوفنتوس وفيورنتينا بالدوري الإيطالي ومشاهدة البث المباشر

السبت 01/ديسمبر/2018 - 05:02 ص
موعد مباراة يوفنتوس وفيورنتينا بالدوري الإيطالي ومشاهدة البث المباشر
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أحمد عصام
 

يلتقي نادي يوفنتوس الإيطالي، ضد نادي فيورنتينا، يوم السبت 30 نوفمبر في الساعة السابعة مساءً علي ملعب "ارتيميو فرانكي"، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإيطالي.

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، عن إذاعة هذا اللقاء عبر قناة بين سبورت 4 HD. 

ويرغب نادي يوفنتوس، في الفوز بلقب بطولة الدوري الإيطالي، من أجل استمرار سيطرته علي الكرة الإيطالية بشكل كبير.

ويحتل نادي يوفنتوس صدارة ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة، بينما يحل فيورنتينا في المركز العاشر برصيد 18 نقطة.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة يوفنتوس وفيورنتينا عبر البث الحي والمباشر على موقع الفجر الرياضي.

المزيد عن: يوفنتوس كورة كرة فيورنتينا رياضة
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