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موعد مباراة مانشستر سيتي وبورنموث بالدوري الإنجليزي ومشاهدة البث المباشر

السبت 01/ديسمبر/2018 - 04:18 ص
موعد مباراة مانشستر سيتي وبورنموث بالدوري الإنجليزي ومشاهدة البث المباشر
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أحمد عصام
 

يواجه نادي مانشستر سيتي منافسه نادي بورنموث، في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل نادي مانشستر سيتي المركز الأول برصيد 35 نقطة، بينما يحل نادي بورنموث في المركز الثامن برصيد 20 نقطة بالبريميرليج.

وتقام مباراة بورنموث ومانشستر سيتي يوم السبت 30 نوفمبر 2018 وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وستذاع مباراة مانشستر سيتي وبورنموث يوم السبت، عبر البث الحي والمباشر على قناة "beINSPORTS HD 2".

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبورنموث عبر البث الحي والمباشر على موقع الفجر الرياضي.

المزيد عن: مانشستر سيتي كورة كرة رياضة بورنموث الدوري الانجليزي
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