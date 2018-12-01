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حظك اليوم برج العقرب السبت 1 ديسمبر 2018

السبت 01/ديسمبر/2018 - 04:06 ص
حظك اليوم برج العقرب السبت 1 ديسمبر 2018
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تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية، خدمة جديدة لقرائها أصحاب الاهتمام بمعرفة أخبار الأبراج وعلم الفلك وحظك اليوم لبرج (برج العقرب - 24 أكتوبر إلى 22 نوفمبر) ، ومعرفة برجك من تاريخ الميلاد، فضلًا عن توقعات علماء الفلك على جميع الأصعدة "العملي والعاطفي والصحي".
برج العقرب:
ستلقى ترحاب عارم من قبل كل من تقابلهم، فاحرص على أن تقابل ذلك الود بنفس القدر وسوف تكسب أصدقاء العمر! وقد يحالفك الحظ وتلتقي بشريك حياتك. 

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