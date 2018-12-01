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كارديف سيتي يحقق فوزاً ثمينا على وولفرهامبتون

السبت 01/ديسمبر/2018 - 04:02 ص
كارديف سيتي يحقق فوزاً ثمينا على وولفرهامبتون
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وكالات
 
حقق كارديف سيتي فوزاً ثميناً على حساب ضيفه وولفرهامبتون 2-1 في الجولة 14 من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

وافتتح وولفرهامبتون التسجيل بواسطة لاعبه الايرلندي مات دوهيرتي في الدقيقة 18 ثم أدرك الأيسلندي آرون غونارسون التعادل لأصحاب الدار بهدف رائع في الدقيقة 65 ثم منح الكندي ديفيد هويليت نقاط المباراة لكارديف بتسديدة وهدف مميز في الدقيقة 77. 

وارتقى كارديف إلى المركز 15 مؤقتاً برصيد 11 نقطة فيما يحتل وولفرهامبتون المركز 11 مؤقتاً برصيد 16 نقطة.  

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