طولان يمنح لاعبي الاتحاد راحة قبل الاستعداد للكأس





قرر حلمي طولان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 48 ساعة عقب الفوز على الزمالك، بكأس زايد أبطال العرب.





ونجح زعيم الثغر في الصعود لدور الثمانية لكأس زايد أبطال العرب، بعد الإطاحة بالزمالك، بنتيجة 4_3 بركلات الجزاء الترجيحية.





ومن المقرر أن يستأتف الفريق السكندري تدريباته الإثنين المقبل، استعدادًا لمواجهة سموحة، يوم 12 من الشهر الجاري، ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس مصر.