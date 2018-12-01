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مكافأة كبيرة للجهاز الفني للاتحاد عقب الفوز على الزمالك

السبت 01/ديسمبر/2018 - 03:29 ص
مكافأة كبيرة للجهاز الفني للاتحاد عقب الفوز على الزمالك
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محمد الصو
 

قرر مجلس إداراة الاتحاد السكندري لكرة القدم برئاسة محمد مصيلحي، صرف راتب شهرين كنوع من المكافأة للجهاز الفني بقيادة حلمي طولان، عقب الفوز على الزمالك بالبطولة العربية.

وقدم مصيلحي، شكره وتهانيه للجهاز الفني، عقب المباراة مباشرةً، مؤكدًا أنه سيعمل دائمًا على تحفيز المنظومة الكروية من أجل استمرار النتائج الطيبة.

وكان الاتحاد السكندري، صعد لدور الثمانية من كأس زايد أبطال العرب، عقب الإطاحة بالزمالك، بنتيجة 4_3 بركلات الترجيح.

المزيد عن: كورة كرة رياضة الزمالك الاتحاد
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